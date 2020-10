COVID-19 : Séoul accorde 200 millions de dollars d’aide à l’Asie du Sud-est

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud soutiendra à hauteur de 200 millions de dollars les pays de l'Asie du Sud-est dans leur lutte contre le nouveau coronavirus. Le ministère des Finances a approuvé, aujourd'hui, avoir approuvé cette enveloppe sous forme d'un pret du Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF).Dans le détail, le pays du Matin clair offrira 100 millions de dollars aux Philippines, soit le montant d'urgence le plus important versé à une seule nation en la matière. Et une aide de 50 millions de dollars sera respectivement accordée au Cambodge et au Bangladesh, pour renforcer la réponse sanitaire à la pandémie et améliorer les services médicaux.Selon le gouvernement sud-coréen, il s'agit de partager le savoir-faire sanitaire et le système de santé publique « made in Korea ».Pour rappel, l’EDCF est dédié à la lutte contre le COVID-19 et à la promotion des nouvelles politiques du Sud et du Nord du gouvernement de Moon Jae-in.