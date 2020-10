COVID-19 : Moon Jae-in souhaite un bon rétablissement à Andrzej Duda

Photo : YONHAP News

Le président de la République a souhaité un rétablissement rapide à son homologue polonais Andrzej Duda, testé positif au COVID-19. Moon Jae-in en a fait part hier sur ses réseaux sociaux. Il a également espéré que la propagation de l’épidémie virale soit vite domptée en Pologne.La nouvelle de la contamination du chef de l’Etat polonais a été annoncée samedi. Selon les autorités polonaises, son état de santé est bon et il est pris en charge par les services médicaux compétents.Moon et Duda se sont rencontrés à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang en février 2018 et lors de l’Assemblée générale des Nations unies l’année dernière. En avril 2020, les deux dirigeants se sont engagés, au téléphone, à renforcer leur coopération bilatérale une fois le coronavirus contrôlé.