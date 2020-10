Hanjin suspend la livraison nocturne des colis

Photo : YONHAP News

L’entreprise de transport Hanjin a décidé d’arrêter à partir de novembre son service de livraison de colis après 22h. Elle est la première à faire cette démarche dans le secteur.La société prévoit également divers projets pour alléger le travail des ouvriers. Parmi eux, l’introduction progressive de 1 000 personnes pour les tâches de classification des paquets dans tous les centres de logistique, l’élargissement du personnel et des camions pendant les hautes saisons et l’inscription de tous les livreurs à l’assurance accident de travail d’ici juin 2021. Elle financera également tous les frais d’examen médical des employés, dont le test de maladie cardiovasculaire.Ces dispositifs ont été élaborés suite à la mort le 12 octobre d’un travailleur de 36 ans qui souffrait de surmenage. Hanjin s’est excusé après cette tragédie et s’est engagé à mettre en place des solutions pour empêcher les excès de travail.Il reste à savoir si ses intitiatives conduiront à un changement dans tout le secteur de la livraison. Rien que ce mois-ci, un livreur de CJ Korea Express et un employé d’un centre de logistique de Coupang ont succombé à la surcharge de travail. Le comité d'urgence pour la protection des livreurs appelle les sociétés à investir davantage pour pallier à ce problème controversé.