Du soleil, quelques nuages, et un mercure de saison font de ce lundi une journée automnale agréable. Tout le pays est baigné sous un ciel bleu et une pollution de l’air limitée.Les températures sont remontées dimanche et se maintiennent autour de 20°C sur tout le territoire. Les maximales atteignent ainsi 19°C sur l’île de Jeju, 20°C à Séoul et à Daejeon, 21°C à Busan, et enfin 22°C à Daegu.Demain, le temps sera une nouvelle fois ensoleillé, avec quelques nuages sur la côte sud et à Jeju. Le thermomètre ne bougera pas.