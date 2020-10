Kkachi On : Séoul initie un service de wifi public

Photo : YONHAP News

La municipalité de Séoul lancera bientôt, à titre d’essai, un service de wifi public gratuit sous le nom de « Kkachi On ». Ce réseau de communication sera installé dans les espaces publics, tels que les routes principales, les marchés traditionnels, les parcs, les chemins de promenades et les installations culturels et sportives, entre autres. Il est quatre fois plus rapide que celui déjà existant et sa sécurité sera davantage renforcée grâce à l’introduction d’équipements dernier cri.Ce service sera disponible dans les arrondissements de Seongdong et Guro à partir du 1er novembre et à Eunpyeong, Gangseo et Dobong deux semaines plus tard. La capitale sud-coréenne initiera également un projet expérimental de réseau public de l’Internet des objets (IoT) dès 2021 dans trois arrondissements.Selon un responsable de la mairie, cette initiative vise à assurer le droit à l’accès au Web, qui est devenu aliénable dans le contexte de la numérisation de la société, le tout accéléré par la pandémie du COVID-19.Néanmoins, le ministère des Sciences et des TIC a mis un frein à ce projet du fait qu’une administration régionale n’a pas le droit d’opérer un service de communication en vertu de la loi en vigueur. A ce propos, la ville de Séoul a annoncé qu’il avait réclamé, le mois dernier, un complément législatif au ministère et à l’Assemblée nationale.