Le PIB a bondi de 1,9 % au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

C’est une nouvelle plutôt encourageante. La reprise économique se fait sentir, même si elle reste fragile. Après deux trimestres consécutifs de contraction sous les effets de la pandémie du COVID-19, le produit intérieur brut sud-coréen (PIB) est reparti à la hausse au troisième trimestre.Selon une estimation anticipée publiée aujourd'hui par la Banque de Corée (BOK), entre juillet et septembre, le PIB réel a progressé de 1,9 % par rapport aux trois précédents mois. C’est une croissance plus ou moins mitigée, puisqu’elle a été calculée sur la base de celle du trimestre précédent pour lequel le chiffre était de -3,2 %, le plus bas en 11 ans et six mois. Cela dit, on peut désormais espérer un rebond sur l’ensemble du deuxième semestre.Pour rappel, en août, la banque centrale avait anticipé une récession de 1,3 % pour cette année. Afin d’atteindre cette perspective, le pays doit enregistrer une croissance d’au moins 1,5 % respectivement au troisième et au quatrième trimestres.Les exportations de produits phares, comme les automobiles et les semi-conducteurs, ont tiré à la hausse le PIB sur la période juillet-septembre. Sans oublier l’augmentation des importations de pétrole brut et de produits chimiques, et celle des investissements en machines et en équipements de transport.Le vice-Premier ministre à l’économie s’est réjoui de ces résultats. Lors d’une conférence réunissant aujourd’hui les ministres concernés, Hong Nam-ki est allé jusqu’à dire que l’économie venait d’être remise sur les rails du rétablissement. Il en a profité pour expliquer qu’en octobre aussi, les ventes journalières de produits « made in Korea » hors des frontières restaient de l’ordre de 2,1 milliards de dollars, un autre signe de reprise.