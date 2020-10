Lotte Global Logistics : les livreurs en grève illimitée

Photo : KBS News

Les employés de Lotte Global Logistics ont lancé une grève générale aujourd’hui à 10 h, et pour une durée illimitée. D’après le syndicat de cette société de livraison, cette décision a été prise avec 98,8 % des voix « pour » et un taux de participation au vote de 92,4 %. Environ 250 livreurs prendront part à ce mouvement.Les représentants des travailleurs soulignent que la société a affiché une hausse de 30 % de son bénéfice d’exploitation au premier semestre de cette année, mais a continué à diminuer la commission accordée aux livreurs. En effet, la commission par livraison est passée de 968 wons (0,73 euro) à 825 wons (0,62 euro) entre 2017 et 2020 dans l'arrondissement, par exemple, de Songpa, à Séoul.Selon le syndicat, cette baisse pousse les livreurs à augmenter leurs charges de travail, ce qui entraîne des décès dus au surmenage.Les syndiqués exigent en conséquence la revalorisation de leur rémunération et l’amélioration des conditions de travail surtout liées aux tâches de classification des paquets dans les centres de logistique, entre autres.