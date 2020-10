Une exposition en VR sur la guerre de Corée organisée à Séoul et à Busan

Photo : YONHAP News

Une exposition en réalité virtuelle (VR) consacrée à la guerre de Corée a été dévoilée aujourd’hui. Elle se tiendra jusqu’à la fin de l’année au Musée national d’histoire contemporaine sud-coréenne à Séoul et au Musée de Busan, situé dans la grande ville du même nom.Cet événement est organisé par une commission placée sous la tutelle du Premier ministre et chargée de mettre en place ce projet pour le 70e anniversaire de la guerre de Corée, qui a eu lieu du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953.Intitulée « Pour les héros », l’exposition permettra au public de vivre indirectement cet événement tragique grâce à la technologie de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Elle vise ainsi à aider la population sud-coréenne à mieux comprendre l’évolution de son pays depuis l’éclatement de la guerre fratricide jusqu’au développement de la nation.Rappelons que cette exposition était censée avoir lieu à partir du mois de juin dernier, mais a dû être reportée en raison du COVID-19.