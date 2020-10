Son Heung-min devient le meilleur buteur du championnat anglais

Photo : YONHAP News

L’attaquant sud-coréen de Tottenham est inarrêtable. Son Heung-min a marqué hier le but de la victoire 1 à 0 contre Burnley, et s’empare seul du siège de meilleur buteur du championnat anglais avec huit réalisations. Il permet ainsi à son équipe de grimper de deux rangs et d’atteindre la cinquième place.Il aura fallu attendre la 76e minute de jeu pour voir Harry Kane dévier de la tête un corner vers le second poteau, où le footballeur originaire de Chuncheon a surgit pour placer une tête dans la lucarne opposée.Avec le joueur anglais, Son forme une paire magique qui, selon Opta, entreprise anglaise de contenus sportifs, a partagé 29 buts en Premier League. Seul un binôme a fait mieux : Didier Drogba et Frank Lampard (36) à Chelsea.Son Heung-min fait les beaux jours des Spurs. Lors de la saison 2019-2020, il a été nommé meilleur joueur de l'équipe londonienne, et rien que cette année, il en est à dix réalisations toutes compétitions confondues et a fait trembler les filets lors de ses quatre dernières apparitions.Prochain rendez-vous, jeudi prochain, en Ligue Europa contre le Royal Antwerp en Belgique.