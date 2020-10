Blackpink : « The Album » s’écoule à plus de 1,2 million d'unités

Photo : YONHAP News

Publié le 2 octobre dernier, « The Album », le premier opus officiel de Blackpink, s’est écoulé à plus de 1,2 million d’exemplaires. Le groupe, sous la tutelle de YG Entertainment, est ainsi devenu le premier girls band sud-coréen à vendre plus d’un million d’albums. Plus précisément, il s’est vendu à 871 355 unités en Corée du Sud et à 319 300 unités aux Etats-Unis et en Europe. Les 18 888 exemplaires du vinyle réalisé en édition limitée ont également tous été écoulés.Ainsi, le quatuor a battu le précédemment record établi par le trio féminin S.E.S, dont le troisième opus officiel « Love », sorti en 1999, s’est vendu à environ 760 000 exemplaires.« The Album » a débuté à la deuxième place au classement des albums « Billboard 200 » aux Etats-Unis, du jamais vu pour un girls band du pays du Matin clair et un record pour un groupe féminin depuis 12 ans.Rappelons que « Lovesick Girls », le titre phare ce cet opus, s’est également hissé au troisième rang du Global Top 50 de Spotify, la plus grande plateforme de streaming musical au monde.