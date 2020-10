Guerre de Corée : le discours de Xi Jinping sur la participation de la Chine fait réagir Séoul

Photo : YONHAP News

La Chine a commémoré, vendredi, le 70e anniversaire de son entrée dans la guerre de Corée. Son président a alors prononcé un discours qui a suscité une polémique au sein de l’Assemblée nationale sud-coréenne.Xi Jinping a en effet déclaré que la participation de l’armée de son pays dans le conflit fratricide « avait défié l’invasion et l’expansion de l’impérialisme, et stabilisé la situation dans la péninsule coréenne ».Interrogés sur cette intervention lors de l’audit parlementaire d’hier, les chefs de la diplomatie et de la défense du pays du Matin clair ont tous deux manifesté leur désaccord.La ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, a dénoncé une déformation de l’histoire. Elle a alors souligné que cette guerre avait bel et bien éclaté lorsque les troupes nord-coréennes ont envahi le Sud. Et d’ajouter qu’elle avait fait part de cette position à l’empire du Milieu. Le ministre de la Défense, Suh Wook, a donné le même son de cloche.En tout état de cause, les propos de Xi sont interprétés comme une intention de renforcer la cohésion de la nation chinoise, en célébrant une « victoire » passée sur les Etats-Unis en cette période de tension accrue avec Washington.La question est désormais de savoir si la réfutation officielle de Séoul va peser sur la date du voyage prochain de Xi Jinping en Corée du Sud et sur les efforts de l’administration de Moon Jae-in pour clore officiellement le conflit.