Photo : YONHAP News

Le soleil est présent sur tout le territoire, mais difficilement visible à cause d’un épais voile de pollution qui s’étend du nord-ouest au sud-est. L’indice de pollution de l’air (IQA) atteint plus de 180㎍/㎥ à certains endroits, autrement dit un risque accru d’effets indésirables pour l’ensemble de la population.Le mercure est quasiment identique à celui d’hier, avec 20°C à Séoul, Daejeon et sur l’île de Jeju, et 22°C à Busan et Daegu.Demain matin, le ciel sera couvert un peu partout, avec quelques éclaircies dans le nord, puis le soleil s’imposera dans l’après-midi sur tout le pays, avec des températures allant de 17°C dans la région septentrionale à 22°C sur la côte sud.