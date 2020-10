Suh Wook : aucune discussion sur la réduction des troupes US en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a mis en cause le communiqué commun publié à l’issue de la réunion consultative Séoul-Washington sur la sécurité (SCM), qui s’est tenue cette année le 15 octobre dans la capitale américaine.Lors de son audit sur les actions du ministère de la Défense, le Parlement a réclamé des explications sur le fait que cette année, le texte ne mentionnait pas le maintien, au niveau actuel, du nombre de GI’s dans le sud de la péninsule, et ce contrairement à ce qui était le cas pendant ces 12 dernières années.Le ministre de la Défense a alors affirmé que cela s’inscrivait dans le cadre de la politique menée par l’administration américaine d’ajuster, de manière flexible, le nombre de ses soldats stationnés à l’étranger. Et d’ajouter que les USA se sentaient plus ou moins gênés par la phrase en question depuis quelques années.Suh Wook a cependant tenu à rassurer que sa suppression ne signifiait pas une diminution des troupes US en Corée du Sud et que, lors de la dernière SCM, il n’y avait eu aucune discussion sur leur réduction. Selon lui, ce qui est plus important, c’est que son homologue américain, Mark Esper, ait reconfirmé l’engagement de son pays envers la défense de son allié sud-coréen.