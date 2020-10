Projet « porte-avions léger »: développement national de 9 technologies clés

Photo : YONHAP News

La Marine sud-coréenne a d’ores et déjà annoncé son intention de se doter de son propre porte-avions léger. Or, neuf technologies clés qui seront appliquées à cet ambitieux projet seront mises au point dans le pays.L’Administration chargée des marchés publics de la défense (DAPA) a tenu aujourd’hui une réunion marquant le début du développement de ces technologies, que les pays développés rechignent à dévoiler ou à transférer aux autres nations. Elles concernent notamment le matériau de revêtement permettant de protéger le pont du navire contre des températures très élevées, pouvant atteindre 1 000°C, venant des moteurs lors du décollage et de l’atterrissage des avions.Un total de cinq instituts de recherche, une université et une entreprise privée ont été sélectionnés pour les mettre au point à l’horizon 2024.Le futur bâtiment de guerre sud-coréen devrait afficher 40 000 tonnes à pleine charge et embarquer 16 avions de combat capables de décoller et d'atterrir verticalement. Sa conception de base commencera l’année prochaine et sa mise en service au début des années 2030.