Politico : les Etats-Unis soutiennent la candidature de la sud-Coréenne à la tête de l’OMC

Photo : YONHAP News

La bataille pour désigner la nouvelle capitaine de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) se poursuit.Dans ce contexte, le magazine Politico a rapporté hier que le département d’Etat américain avait envoyé à certaines de ses ambassades à l’étranger une note dans laquelle il leur avait demandé de se renseigner sur la position des Etats où elles sont basées. L’objectif est de savoir si ceux-ci soutiennent la candidature de la sud-Coréenne, Yoo Myung-hee, et de solliciter discrètement les pays qui n’ont pas encore arrêté leur décision de la choisir.Selon la revue américaine, cela constitue un signal clair que l’administration Trump l’appuie, un soutien qui ne garantit cependant pas forcément le fauteuil du futur chef de l’institution de Genève.La ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur et sa rivale nigériane Ngozi Okonjo-Iweala restent seules en lice dans la course pour le poste. On a appris hier que l’Union européenne avait décidé de choisir l’Africaine. L’Inde, la Chine et le Brésil n’ont pas encore fait part de leur position officielle.L’organisation a achevé hier les consultations avec ses 164 Etats membres, dont les délégations doivent se réunir ce mercredi.