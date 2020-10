Chung Sye-kyun incite la population à continuer à se faire vacciner

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen a exhorté la population à se faire vacciner contre la grippe saisonnière en faisant confiance au jugement des experts, d’autant qu’il est crucial de le faire à un moment opportun. Il a tenu ce propos ce matin, lors d’une réunion du bureau chargé de la sécurité sanitaire.Selon Chung Sye-kyun, les spécialistes ont conclu que la vaccination devait se poursuivre et que, parmi les 19 millions d’habitants qui font l’objet du programme de vaccination gratuite, 56 % en ont bénéficié jusqu’à hier.A propos du remaniement des dispositifs sanitaires, le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’un système de prévention plus précis, permettant de se prémunir contre l’épidémie tout en menant normalement la vie quotidienne. Selon lui, dans la nouvelle directive, le niveau de distanciation sociale sera subdivisé et la fermeture uniformisée des installations sera minimisée afin de créer une meilleure harmonie de la société.Toujours d’après Chung, l’hiver est une saison où le risque de propagation du COVID-19 est plus élevé, d’autant qu’on aère moins les pièces et que les contacts physiques se multiplient. Du coup, il a appelé les autorités sanitaires à mettre en place des réglementations adaptées au temps hivernal, pour que les autres services élaborent ensuite des manuels plus détaillés conformément à chaque type d’établissements.