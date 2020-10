Plus forte hausse du moral des consommateurs depuis 2009

Photo : YONHAP News

Les consommateurs sud-coréens semblent retrouver le moral grâce à l’allègement des consignes de distanciation sociale contre le COVID-19. Selon les données de la Banque de Corée (BOK), l'indice composite du sentiment des consommateurs (CCSI) s’est élevé à 91,6 en octobre, soit un accroissement de 12,2 points en glissement mensuel. Un niveau qui se rapproche de celui de février et mars derniers, au tout début de la pandémie.Le chiffre a commencé à progresser en avril dernier et durant quatre mois de suite, avant de chuter en septembre, lorsque le pays du Matin clair a connu une nouvelle flambée des cas de contamination et que les contraintes sanitaires ont été durcies.La hausse de ce mois-ci est la plus importante depuis avril 2009 (20,2), juste après la crise financière mondiale. Selon un responsable de la BOK, cette embellie est principalement due au rabaissement du niveau de distanciation sociale.Plus précisément, la perspective sur l’économie intérieure a bondi de 17 points et celle sur les circonstances économiques actuelles de 16 points. L’indice concernant l’opportunité d’intégration au marché du travail a grimpé de 15 points. Enfin, la perception sur l’inflation de ces 12 derniers mois s’est maintenue au même niveau, avec 1,9 %.