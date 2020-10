Discours de politique générale de Moon Jae-in : le rebond économique en priorité absolue

Photo : YONHAP News

Après l’audit sur les actions de l’exécutif, l’Assemblée nationale entame désormais l’examen du budget de l’Etat pour l’année prochaine. A cette occasion, le président de la République a prononcé aujourd’hui un discours de politique générale à la tribune de l’Hémicycle, le cinquième depuis sa prise de fonction en mai 2017. Et « rebond économique » a été le maître-mot de son allocution.Moon Jae-in a souligné que le pays devrait renouer avec une nette reprise économique. Du coup, il s’est engagé à mettre en œuvre des mesures de relance en vue de remettre l’économie nationale sur les rails de la croissance à partir de l’an prochain.Pour le chef de l’Etat, son pays tire son épingle du jeu, aussi bien dans la lutte contre le nouveau coronavirus que dans l’économie, et ce malgré la pire crise à laquelle l’humanité est confrontée depuis la Grande Dépression.A propos du projet de budget 2021, que son gouvernement a soumis au Parlement et dont le montant s’élève à 555 800 milliards de wons, environ 417 milliards d’euros, le dirigeant estime qu’il permettra à la Corée du Sud de surmonter la crise actuelle et de devenir elle aussi un pays leader.Les priorités sont désormais accordées au maintien et à la création des emplois, qui, selon le locataire de la Maison bleue, sont le point de départ pour la reprise économique. Sans oublier les crédits destinés à financer les projets du « New Deal à la coréenne », les investissements dans les futurs vecteurs de croissance ou encore l’élargissement des filets de protection sociale.Moon Jae-in en a profité pour promettre de stabiliser le marché immobilier et pour appeler le Parlement à faire de la politique par le dialogue et la coopération entre majorité et opposition.