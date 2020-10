Le pape François transmet un message à Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Le pape François a envoyé un message manuscrit au président de la République Moon Jae-in et à sa population, affirmant qu’il prierait pour leur paix. A en croire le porte-parole de la Maison bleue, Kang Min-seok, l’ambassadeur de Corée du Sud auprès du Saint-Siège, Lee Baek-man, a reçu cette lettre vendredi dernier, lors de sa visite de courtoisie et d'adieu au Saint-Père.Le souverain pontife a adressé un autre message pour commémorer le 200e anniversaire de Saint André Kim Taegon, le premier prêtre catholique du pays du Matin clair. Il souhaite ainsi que le peuple sud-coréen soit béni et protégé par Dieu. Le chef de l’État a retourné une réponse, de sa part, pour le remercier.Le pape avait également transmis un message verbal, le 6 septembre, par l’intermédiaire de l'ambassadeur sortant, espérant la paix et la prospérité du président et du peuple sud-coréen.