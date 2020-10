L’allocution de Moon Jae-in fait réagir la classe politique

Photo : YONHAP News

La classe politique se déchire après l’intervention du président de la République à l’Assemblée nationale.Le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) a manifesté sa colère. Les députés de la principale force de l’opposition ont brandi des pancartes lors de l’entrée de Moon Jae-in dans l’Hémicycle et au cours de son allocution à la tribune. Les pancartes demandaient de faire en sorte qu’un procureur indépendant soit nommé afin de mener les enquêtes sur les gros scandales de fraude financière impliquant les fonds spéculatifs Lime et Optimus. Le chef de l’Etat a également été chahuté par ces élus, ce qui l’a amené à interrompre brièvement son discours.Les dirigeants du PPP n’étaient pas présents non plus à une réunion entre Moon et les représentants des trois premières formations du Parlement, avant le discours présidentiel.En revanche, l’hôte de la Cheongwadae a été ovationné par les députés de son propre camp à une vingtaine de reprises. Le patron du groupe parlementaire du Minjoo a salué son allocution, précisant que Moon avait montré sa détermination pour sortir le pays de la crise sanitaire et pour le faire redécoller.Kim Tae-nyeon a catérogiquement rejeté la demande du PPP, qui réclame la nomination d’un procureur indépendant, invoquant que le Parquet poursuit ses investigations sur ce qu’il appelle des affaires d’escroquerie financière.