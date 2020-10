COVID-19 : la mairie de Séoul à pied d’œuvre pour un « Halloween » en toute sécurité

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le bilan quotidien fait état d’un total de 103 nouvelles contaminations au COVID-19. Avec 96 cas, leur grande majorité est d’origine locale. Séoul et sa région restent toujours les plus gros foyers d’infections.Par ailleurs, une résurgence de l’épidémie après la fête d'Halloween, qui doit avoir lieu ce samedi, est redoutée. La mairie de Séoul a en conséquence lancé aujourd’hui une inspection spéciale, qui s’étendra jusqu’au 3 novembre, dans 153 établissements nocturnes de la ville. En cas de violation des règles sanitaires imposées, les rassemblements seront aussitôt interdits pendant deux semaines.Les autorités sanitaires demandent aussi à chaque collectivité locale de vérifier au moins une fois par mois si les mesures barrières sont respectées comme il se doit, dans un total de 2 200 centres où on peut essayer gratuitement de l'appareil soins corps. Cette opération débutera le 3 novembre et pourrait permettre de détecter des foyers de cas groupés.Le gouvernement a également décidé de reprendre son projet d’assistance aux secteurs les plus touchés par la pandémie, un projet suspendu par l’alourdissement des mesures de distanciation sociale, en août. Il s’agit notamment d’émettre des bons de réduction pour l’hôtellerie, le tourisme et la restauration.