La mobilité résidentielle dopée par le marché immobilier

Photo : YONHAP News

La mobilité résidentielle des sud-Coréens continue de progresser pour le quatrième mois d’affilée depuis juin. C’est ce qu’on peut constater dans les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Le mois dernier, un total de 621 000 personnes ont changé de lieu de résidence, soit 104 000 individus de plus qu’il y a un an, et une hausse de 10 % en glissement annuel. C’est du jamais-vu pour un mois de septembre depuis 2009 en nombre et depuis 1987 en pourcentage.Comment s’explique cette progression ? Le Kostat l'attribue essentiellement à l’augmentation des transactions et des locations immobilières. En outre, en septembre 2019, les sud-Coréens avaient moins déménagé en raison des quatre jours de vacances pour Chuseok, la fête des récoltes. À noter que les chiffres pour cette année sont établis sur la base de ceux d’il y a un an.Le taux de mobilité résidentielle pour 100 habitants a quant à lui atteint 14,8 %, 2,5 points de plus que l’an dernier.