Météo : un bain de soleil

Comme Météo-Corée l’avait annoncé hier, ce mercredi a été divisé en deux parties. D’abord la matinée, avec une épaisse couverture nuageuse sur l’ensemble du territoire, puis l’après-midi, avec un ensoleillement total. À noter une pollution de l’air importante dans la moitié sud avec des indices de pollution de l’air (IQA) proches de 150㎍/㎥.Le thermomètre chute dans la région septentrionale, alors qu’il se maintient sur le reste du pays. Les maximales atteignent 18°C à Séoul, 20°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, 22°C à Daegu, et enfin 23°C à Busan.Jeudi matin, la matinée sera toujours ensoleillée mais les températures chuteront drastiquement avec 4°C dans la capitale. Des nuages s’imposeront sur les côtes sud, sud-ouest et sud-est dans l’après-midi. Le mercure perdra quelques degrés.