Alors que le début de semaine était plutôt compliqué, la Bourse de Séoul semble se reprendre aujourd’hui. Le Kospi, son indice de référence, gagne 0,62 %, soit 14,42 points et finit à 2 345,26 points. Le Kosdaq, qui rassemble les valeurs technologiques, enregistre un bond de 2,87 %, soit 22,47 points, et repasse les 800 points pour clore à 806,20 pointsDu côté des devises, le won sud-coréen finit par s’incliner. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 332,19 wons (+0,89 won) et le dollar américain 1 130,60 wons (+5,10 wons).