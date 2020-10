L’Onu salue l’engagement de Moon Jae-in à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050

Photo : YONHAP News

Le président de la République a prononcé, hier, son discours de politique générale à l’Assemblée nationale. Au cœur de ses préoccupations, la reprise économique.Moon Jae-in en a profité pour dévoiler aussi l’objectif de neutralité carbone de son pays. De fait, il s’est engagé à l’atteindre d’ici 2050.Les Nations unies n’ont pas tardé à saluer cette annonce. Dans un communiqué publié par son porte-parole, le patron de l’organisation Antonio Guterres s’est dit « très encouragé » par l’engagement du chef de l’Etat sud-coréen. Selon lui, il s’agit d’« un pas très positif dans la bonne direction ».Dans le message, le porte-parole évoque le fait que Séoul a aussi présenté, en juillet, un autre projet en ce sens, à savoir le « Green New Deal », un grand plan de relance par l’écologie. Et d’ajouter que la Corée du Sud, 11e économie mondiale et 6e exportatrice, a ainsi rejoint « un groupe croissant d’économies majeures déterminées à montrer l’exemple dans la construction d’un monde durable, neutre en carbone et résilient au climat d’ici 2050 ».Selon Stéphane Dujarric, le secrétaire général espère maintenant que le pays du Matin clair proposera et mettra en œuvre des mesures concrètes visant à atteindre son objectif.