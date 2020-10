Présidence de l’OMC : Yoo Myung-hee devancée par la candidate nigériane

Photo : YONHAP News

La candidate sud-coréenne Yoo Myung-hee se trouve en moins bonne position que sa rivale nigériane Ngozi Okonjo-Iweala pour prendre la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).Selon deux ministères sud-coréens, ceux des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, il a été annoncé, lors d'une réunion informelle des chefs de délégations des 164 Etats membres de l’institution, hier à Genève, que l’Africaine avait obtenu le soutien d’un plus grand nombre de pays, vraisemblablement plus de 100.Cela dit, aucun consensus n'a été trouvé sur le nom de la prochaine patronne de l'OMC. Le processus de sélection se poursuivra, jusqu’à la tenue d’une réunion extraordinaire de son Conseil général, le 9 novembre, qui la choisira.D’ici là, le gouvernement de Séoul compte se démener pour convaincre les pays s’opposant à la candidature de Yoo de changer d’avis, et ce en consultation avec les nations qui la soutiennent, dont les Etats-Unis. Cela dit, les choses semblent compliquées et incertaines.