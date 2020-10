Samsung Electronics : chiffre d’affaires trimestriel record avec 50 milliards d’euros

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. Le chiffre d’affaires de Samsung Electronics pour le troisième trimestre a enregistré un record historique, avec 66 960 milliards de wons, soit environ 50 milliards d’euros.Cette belle performance s’expliquerait notamment par le bond des ventes de téléphones mobiles et de produits électroménagers, dont la demande avait été comprimée jusqu’au trimestre précédent à cause du COVID-19. Par ailleurs, la vente de semi-conducteurs a connu une forte progression suite au renforcement des sanctions américaines contre les compagnies chinoises.Le bénéfice d’exploitation du géant sud-coréen de l'électronique a lui aussi atteint son plus haut niveau depuis deux ans en s’établissant à 12 350 milliards de wons, l’équivalent de 9,3 milliards d’euros.Samsung demeure, néanmoins, sur le qui-vive, car il compte investir un total de 35 200 milliards de wons, un peu plus de 26 milliards d’euros. Sur cette enveloppe, 28 900 milliards de wons, environ 21,6 milliards d’euros, iront à sa branche semi-conducteurs pour améliorer encore davantage ses résultats au trimestre à venir.