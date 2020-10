Guerre de Corée : Séoul réfute l’affirmation de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise

Photo : YONHAP News

La position de la Chine à l’égard de la guerre de Corée continue de susciter des désaccords à Séoul.Dans son discours prononcé vendredi, son président Xi Jinping a déclaré que la participation de l’armée de son pays dans le conflit fratricide « avait défié l’invasion et l’expansion de l’impérialisme, et stabilisé la situation dans la péninsule coréenne ».Deux jours plus tard, sur son réseau social Weibo, sa Ligue de la jeunesse communiste a mis en avant que la guerre n’avait pas éclaté suite à une invasion par la Corée du Nord, mais qu’il s’agissait d’un conflit civil entre les deux parties de la péninsule.Séoul a réfuté l’affirmation du mouvement de la jeunesse du Parti communiste de l’empire du Milieu. Dans un communiqué publié hier, le ministère des Affaires étrangères a martelé que c’était bien le Nord qui avait déclenché la guerre et que c’était un fait historique indéniable et reconnu internationalement.Le ministère a alors cité trois résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Celle-ci y avait « considéré l'attaque dirigée par des forces armées nord-coréennes comme une rupture de la paix, recommandé la cessation immédiate des hostilités et invité les autorités du Nord à retirer immédiatement leurs forces armées sur le 38e parallèle ».