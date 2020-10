Condamnation de Lee Myung-bak à 17 ans de prison confirmée par la Cour suprême

Photo : YONHAP News

Le jugement définitif est tombé. L’ex-président Lee Myung-bak est condamné à 17 ans de prison ferme pour corruption et détournement de fonds public. La Cour suprême a confirmé aujourd’hui le verdict prononcé par la cour d’appel en ce sens.L'homme âgé de 78 ans qui a gouverné le pays de 2008 à 2013 a été accusé d’avoir empoché un total de 34,9 milliards de wons, l’équivalent de 26,2 millions d’euros, de fonds de la part de DAS, une entreprise de composants automobiles qu’il possédait entre 1991 et 2007. Il lui a également été reproché d’avoir fait payer le groupe Samsung les frais du processus relatif à cette compagnie, à hauteur de 16 milliards de wons, l’équivalent de 12 millions d’euros, aux Etats-Unis.La Haute cour de Séoul avait jugé, en février dernier, que Lee avait détourné un montant de 25,2 milliards de wons, près de 19 millions d’euros, en tant que propriétaire réel de DAS et qu’il avait reçu un pot-de-vin de 8,9 milliards de wons, soit 6,7 millions d’euros, de la part de Samsung en guise de frais de procès entre 2007 et 2011.La plus haute instance juridique du pays avait également rejeté l’appel de sa défense de suspendre la décision d’annuler la libération sous caution. Ainsi, l’ex-chef de l’État sera de nouveau placé en détention pour purger sa peine.Lee Myung-bak a immédiatement protesté contre cette sentence par le biais de ses avocats. Il a notamment déploré l’« effondrement de l’État de droit » et « une Cour suprême ni impartiale ni juste », avant de conclure que « la vérité éclatera un jour ».