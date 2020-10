IPUS : la participation des nord-Coréens aux activités économiques officielles à son plus bas

Photo : YONHAP News

L’institut de recherche pour la paix et la réunification (IPUS), rattaché à l’université nationale de Séoul, doit présenter, aujourd’hui en visioconférence, les résultats de ses études sur les activités économiques des nord-Coréens et sur leur perception de la Corée du Sud.Selon ses analyses basées sur un sondage auprès de 109 transfuges nord-coréens qui ont fui leur pays en 2019 et qui se sont installés au Sud, dans le nord de la péninsule, le taux de participation des ménages aux activités économiques officielles est tombé cette année à 71,6 %, contre 75,9 % l’an dernier et 90,8 % en 2018. Il a ainsi reculé pour la deuxième année consécutive. Une chute qui s’explique par le durcissement continu des sanctions internationales à l’encontre du pays communiste, selon l’IPUS.En revanche, pour la participation aux activités économiques non officielles, les chiffres restent supérieurs à 90 % depuis 2012.S’agissant des soins médicaux, si le système de santé est en principe gratuit, de plus en plus d’habitants payent en échange de soins. Et les nord-Coréens vivent dans des conditions matérielles plutôt stables.Autre constat : un nombre croissant d’entre eux ont une perception positive du Sud, mais leur volonté de réunifier la péninsule divisée diminue.