Guerre de Corée : découverte de quelques 300 nouveaux morceaux d’os à l’arête Arrowhead

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud poursuit ses opérations de fouilles des restes des anciens combattants de la guerre de Corée. Le ministère de la Défense a annoncé aujourd’hui que, pendant les six derniers mois, pas moins de 300 fragments d’os et quelque 17 000 objets avaient été retrouvés à l'arête Arrowhead, l'un des champs de bataille les plus féroces du conflit, de 1950 à 1953.Parmi ces reliques, la plaque d’identité du sergent Song He-gyeong a été découverte le 14 octobre. Né en 1930 à Seongju dans le sud-est du pays, il serait mort le 11 juillet 1953, le dernier jour de la bataille sur ce lieu en question, qui se trouve dans la DMZ, la zone qui sépare les deux Corées.Le ministère entamera un minutieux travail d’identification pour savoir s’il y a un lien de corrélation avec les dépouilles exhumées le même jour au même lieu.Les 300 morceaux d’os retrouvés sont censés être ceux de 130 soldats et les 17 000 objets comprennent cinq gilets pare-balles portés à l’époque par les militaires américains et 28 masques à gaz de l’armée chinoise.Les travaux d’excavation à Arrowhead se poursuivront jusqu’au mois prochain. Pour rappel, Séoul et Pyongyang s’étaient engagés à les effectuer ensemble, en vertu de leur accord militaire, signé en septembre 2018, mais le Sud mène seul ce projet pour le moment.