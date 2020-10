Production, consommation et investissements : triple hausse en septembre

Photo : YONHAP News

Nouvelle encourageante pour l’économie sud-coréenne. Les trois principaux indicateurs économiques relatifs à la production, à la consommation et aux investissements ont tous progressé en septembre. Une première en trois mois et la deuxième fois depuis l’éclatement de la crise du COVID-19.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la production industrielle a augmenté de 2,3 % par rapport au mois précédent. Cette belle performance est notamment attribuable aux secteurs minier et manufacturier, dont la production a bondi de 5,4 %. Les exportations ont grimpé de 9 % en un mois et de 4,7 % en glissement annuel.Les services ont eux aussi connu une progression de 0,3 %.Du côté de la consommation, les ventes des détaillants se sont accrues de 1,7 % en valeur sur un mois. D’après le Kostat, cela vient de l’augmentation des achats de produits alimentaires pour la fête de Chuseok et de l’accroissement du nombre de ceux qui préparent leur repas chez eux à cause de la pandémie.Quant aux investissements dans les biens d'équipement et dans la construction, ils ont gagné 7,4 % et 6,4 %, respectivement.