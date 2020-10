Samsung Electronics commémore en deuil son 51e anniversaire

Photo : YONHAP News

Ce dimanche 1er novembre est le jour de l’anniversaire de Samsung Electronics, qui a été fondé il y a 51 ans. Mais le géant sud-coréen de l’électronique a décidé de repousser la date de cette cérémonie au 2 décembre, afin de respecter la période de deuil de son ex-patron, Lee Kun-hee, décédé dimanche dernier.D’après la compagnie, son fils et successeur Lee Jae-yong n’envisagerait pas de publier un message particulier à cette occasion. Le nombre de participants sera considérablement réduit à moins de 100 employés, au lieu des 400 ou 500 habituellement présents. L’équipe des PDGs du premier conglomérat du pays, y compris le vice-président de la filière Device Solutions Kim Kin-nam, devrait néanmoins rendre hommage aux exploits du défunt et manifester leur volonté de surmonter la crise sanitaire du COVID-19.De son côté, le nouveau numéro un de Samsung, qui a enterré, mercredi, son père, ne tarderait pas à reprendre la direction du groupe. Toutefois, le calendrier de ses procès portant sur une affaire d’abus de pouvoir de l’ex-présidente Park Geun-hye dans laquelle il trempe et sur la succession à la tête du conglomérat présumée illégale reste chargé jusqu’au début de l’année prochaine. En conséquence, Lee Jae-yong devrait plutôt se concentrer, dans les semaines à venir, sur sa défense.