Départ du brise-glace Araon pour la base antarctique du roi Sejong

Photo : YONHAP News

Le brise-glace Araon entame demain un périple de 139 jours aux alentours du pôle Sud.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, le navire quittera le port de Gwangyang avec à son bord 84 passagers, dont 35 membres d’une équipe de recherche de l’Institut de recherche polaire de Corée (Kopri). Une fois arrivés en Antarctique, ils prendront le relais de leurs prédécesseurs aux bases scientifiques de Jang Bogo, située au niveau de la baie de Terra Nova, et du roi Sejong, sur l’île du Roi-George, avant de revenir en mars prochain en Corée du Sud.Le relai de cette équipe s’effectue, d’ordinaire, tous les ans, en novembre ou en décembre par avion. Mais cette année, dans le cadre de la prévention contre le COVID-19, le brise-glace Araon a été mobilisé.Créée en 1988, la base du roi Sejong est la première station scientifique sud-coréenne installée au pôle Sud. Elle a pour mission des recherches sur le changement climatique, l’océan, l’atmosphère, la couche d’ozone ainsi que les observations météorologique et la gestion de la zone de protection spécifique du continent.De son côté, le centre de Jang Bogo, fondé en 2014, se focalise sur des recherches conjointement menées avec la communauté internationale sur le cosmos, l’astronomie, les glaciers et les météorites.