Guerre de Corée : l’ambassadeur américain clarifie à nouveau les faits historiques

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur des Etats-Unis à Séoul a tenu à affirmer que la Corée du Sud et les USA se sont battus ensemble contre l’invasion de la Corée du Nord, qui a déclenché le 25 juin 1950 la guerre de Corée. Harry Harris a fait cette remarque dans un discours de félicitations lors d’une cérémonie organisée hier en vue de célébrer le 70e anniversaire du Korea Times, le plus ancien quotidien en anglais du pays du Matin clair.Selon Harris, c’est quelques semaines avant la création de ce périodique que la Corée du Sud et les Etats-Unis ont vu leur démocratie passer au banc d’essai, faisant preuve de sacrifice et de résolution.Le diplomate américain a souligné que les deux alliés ont pu assister à une large propagation de leurs valeurs communes dans toute la région Indo-Pacifique. Son propos intervient après la polémique provoquée par le président chinois. En effet, Xi Jingping a récemment défini le conflit fratricide comme un combat contre l’invasion impérialiste américaine.L’ambassadeur de Chine à Séoul était présent à la cérémonie d’hier. Xing Haiming s’est contenté d’évoquer la coopération sud-coréano-chinoise et la lutte contre le COVID-19. Il a donc passé sous silence ce dossier brûlant, alors qu’il avait demandé mardi de comprendre les propos de son président « du point de vue historique » lors du Forum de la paix entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon.