Mandat d’arrêt délivré contre un député du parti au pouvoir

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a approuvé, hier, le projet de lever l’immunité pour l’arrestation de Jeong Jeong-soon, député du Minjoo, le parti au pouvoir, avec 167 voix pour et 12 contre. Il s’agit de la 14e adoption d’un tel texte dans l’histoire parlementaire et la première sous la 21e législature.Jeong faisait l’objet d’une enquête menée par le Parquet suite à des soupçons de fraude comptable et de perception de fonds politique illicite lors des dernières élections législatives d'avril dernier. Le député incriminé n’a pas souhaité se présenter, malgré sa convocation, estimant illégitime la demande d’arrestation à son égard formulée par le ministère public. Un argument sans valeur.Le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force d’opposition, n’a pas participé à ce vote, en soulignant que c’était une affaire interne au Minjoo et que celui-ci n’avait qu’à trancher par lui-même. Selon le président de son groupe parlementaire, Joo Ho-yong, l’adoption du texte est donc une suite logique. Sinon, la colère du peuple aurait davantage grondé.Ce matin, le Tribunal du district de Cheongju a donc délivré un mandat d’arrêt contre Jeong. Cependant, celui-ci s’est déclaré prêt à comparaître de son plein gré. De ce fait, le Parquet pourrait l’attendre au lieu de procéder à son arrestation.