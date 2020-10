COVID-19 : Séoul intensifie les contrôles à l’approche d’Halloween

Photo : YONHAP News

Le bilan quotidien du COVID-19 fait état de 114 nouveaux cas : 93 infections locales et 21 importées. 48 d’entre eux ont été signalés à Séoul et 32 dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale.Dans ce contexte, la ville de Séoul a une nouvelle fois appelé les citoyens à éviter les voyages d’automne ou les rencontres hors ligne. Par ailleurs, des contrôles spécifiques visant à prévenir la propagation de la pandémie le jour d’Halloween seront également renforcés.Plus précisément, la municipalité déploiera ce week-end des agents dans les lieux de vie nocturne. En cas d’infraction, l’ordre d’interdiction de rassemblement pendant 14 jours pourra être infligé aux établissements. Déjà, lors d’un pré-contrôle mené ces trois dernièrs jours, 25 endroits ont été sommés de fermer leurs portes pendant deux semaines.La capitale incite aussi les clubs à ne pas ouvrir, de manière volontaire, ce week-end. Si 85 d’entre eux ont déjà manifesté leur volonté de suivre cette directive, le gouvernement métropolitain estime que plus de la moitié des clubs et 72 bars s'aligneront sur cette initiative.