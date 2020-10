Photo : YONHAP News

Suite à l’attaque au couteau à Nice, le gouvernement sud-coréen a fermement condamné cet attentat terroriste et exprimé ses condoléances aux victimes et à leurs familles.Dans un commentaire du ministère des Affaires étrangères publié aujourd’hui, l’exécutif a par ailleurs réaffirmé sa position selon laquelle le terrorisme ne peut être justifié en aucun cas et qu’il s’agit d’un acte anti-humanitaire qui doit être stoppé.Hier matin, vers 9h, trois personnes dont deux femmes ont été tuées suite à une attaque à l’arme blanche. Les autorités françaises mènent actuellement des investigations, présumant un lien avec des groupes terroristes.