Biden promet le renforcement de l’alliance avec la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le candidat démocrate à la présidence américaine a déclaré qu’il « ne brandirait pas la menace du retrait des GI's déployés dans la péninsule contre la Corée du Sud ». Joe Biden a également souligné l’importance de l’alliance sud-coréano-américaine et manifesté sa volonté de poursuivre les efforts pour la dénucléarisation de la Corée du Nord.Le favori de différents sondages préélectoraux en a fait part dans un article envoyé à l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, intitulé « l’espoir pour notre meilleur avenir ». Une première pour un prétendant à la Maison blanche.L’ancien bras droit de l’ex-président Barack Obama aurait ainsi visé le président sortant Donald Trump. En effet, son administration exige une augmentation de 50 % des contributions de Séoul aux frais de défense, tandis que ce dernier opte pour une réévaluation de 13 %.Biden s’est également montré ouvert aux aides et aux échanges humanitaires avec le régime de Kim Jong-un. Du coup, il a promis de faire le nécessaire en faveur des retrouvailles entre les Américains d’origine coréenne et leurs familles au Nord.Enfin, l'homme de 78 ans s'est engagé à faciliter l’installation des expatriés sud-coréens sur le sol américain. Cela passera selon lui par une modification du système d’immigration, l’élaboration d’une feuille de route pour octroyer la citoyenneté aux sud-Coréens sans papier et la reconnaissance en tant qu’Américain des enfants sud-coréens adoptés par des familles aux Etats-Unis.