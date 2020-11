COVID-19 : une nouvelle échelle de distanciation sociale entrera en vigueur samedi

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de redistribuer l’échelle de distanciation sociale en cinq niveaux, contre trois à l’heure actuelle : 1, 1,5, 2, 2,5 et enfin 3. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur samedi.Plus précisément, le niveau d'alerte sera réhaussé à 1,5 lorsque le nombre de nouveaux cas de COVID-19 dépasse 100 dans la région métropolitaine et 30 dans le reste du pays. Si le nombre moyen de nouveaux patients par jour atteint 400 ou double de façon brutale à l’échelle nationale, alors il passera à 2,5.A partir du niveau 2, les restaurants et les cafés ne pourront plus accueillir de clients après 21h. Si le niveau d’alerte atteint son niveau maximal, à savoir le niveau 3, tous les établissements commerciaux devront fermer leurs portes, à l’exception des funérariums.Ces nouvelles mesures seront mises en place à partir du 7 novembre, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de wons, soit environ 2 270 euros pour le gérant et 100 000 wons, soit un peu plus de 75 euros pour les usagers.Du côté des contaminations, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 tombe de nouveau sous le seuil des 100 en six jours. En l’espace de 24 heures, 97 infections supplémentaires ont été identifiées à travers le pays : 79 d’origine locale et 18 importées.Les autorités sanitaires invitent tout de même à la vigilance. Elles étudient également la possibilité de repousser le délai des check-ups médicaux des entreprises jusqu'à juin 2021 de peur que les employés se ruent dans les hôpitaux à la fin de l'année.