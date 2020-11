Photo : KBS News

La partie nord du mont Bukak, située juste derrière la Cheongwadae, est redevenue accessible au public à partir du 1er novembre. Rappelons que son accès avait été condamné il y a plus d’un demi-siècle suite au raid sur la résidence du chef de l’Etat par un commando nord-coréen en 1968.A la veille de son ouverture officielle aux citoyens, le président Moon Jae-in a emprunté un nouveau sentier de randonnée de 300 m en compagnie de quelques riverains et personnalités comme l'alpiniste Um Hong-gil et l’actrice Lee Si-young.A noter que cette réouverture a été décidée dans le cadre de l’assouplissement de la sécurité dans les zones à proximité de la Maison bleue, qui fait d’ailleurs partie des promesses de campagne de Moon. L’ouverture de la partie sud du mont Bukak est programmée pour la première moitié de 2022.