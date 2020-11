Reprise mitigée des exportations

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont accusé au mois d'octobre une baisse de 3,6 % en glissement annuel, pour enregistrer 44,98 milliards de dollars. Le chiffre journalier en la matière a néanmoins augmenté de 5,6 %, soit 2,14 milliards de dollars, en raison du nombre de jours ouvrables réduit par la fête traditionnelle de Chuseok, qui tombait cette année le 1er octobre. Il s'agit de la première hausse enregistrée depuis neuf mois.Selon les données rendues publiques hier par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, la vente à l'étranger des biens « made in Korea » a continué à reculer de mars jusqu'à août de cette année, avant une reprise en septembre, mais elle s’est de nouveau contractée le mois dernier.Sept industries du pays, dont les semi-conducteurs, les automobiles et les écrans, ont vu leurs exportations augmenter. Les semi-conducteurs ont bénéficié d’une croissance positive pour le quatrième mois d'affilée. De son côté, la bio-santé, très en forme depuis 14 mois, a déjà cumulé des ventes à l'étranger d’une valeur de 10 milliards de dollars pour cette année.En revanche, les industries pétrolière et pétrochimique, frappées de plein fouet par la baisse des cours pétroliers, n'arrivent pas à sortir du marasme depuis deux ans. Les exportations vers les Etats-Unis et l'Union européenne ont progressé alors que celles vers la Chine et les pays du sud-est asiatique sont en recul.Parmi les dix premières nations exportatrices, le pays du Matin clair s'est classé à la 4e position derrière Hongkong, la Chine et le Pays-Bas.Selon le ministère, il est à noter que ce rétablissement des exportations, quoique timide, pourrait être entravé par la nouvelle vague de propagation du COVID-19 ainsi que le « découplage » entre les économies américaine et chinoise.