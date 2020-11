Présidentielle américaine : quel impact sur les enjeux sécuritaires Séoul-Washington ?

Photo : YONHAP News

L’élection du prochain président américain aura des répercussions importantes sur les principaux enjeux sécuritaires entre la Corée du Sud et les Etats-Unis.Concernant le partage des frais liés au stationnement des GI's dans le pays du Matin clair, le président sortant Donald Trump pourrait exiger une forte hausse du montant s'il était reconduit à la tête du pays. Rappelons que les négociations sur le partage des frais de défense conjointe sont dans l’impasse depuis que le locataire de la Maison blanche a rejeté l’accord provisoire entre les deux alliés, qui s’étaient mis d’accord sur une hausse de 13 % de la somme conclue lors de l'accord de 2019, à savoir 135 milliards de wons, soit un peu plus de 100 millions d'euros.Au contraire, ces négociations pourraient aboutir rapidement en cas de victoire du candidat démocrate, Joe Biden. Ce dernier, qui reproche à son rival d’avoir mis en lien la question de l’alliance et les coûts de sécurité conjointe, optera pour le maintien du nombre de militaires américains sur la péninsule, contrairement au candidat républicain.En revanche, le transfert de Washington à Séoul du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre pourrait prendre plus de temps sous l’administration Biden, car ce dernier sera susceptible de passer au crible toutes les conditions nécessaires au transfert.Enfin, la Corée du Sud sera sollicitée à s’allier davantage avec les Etats-Unis contre la Chine, et ce quelle que soit l’issue de l’élection du 3 novembre, car les deux candidats se montrent tous les deux hostiles à l’empire du Milieu.