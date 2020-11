Photo : YONHAP News

Les Bangtan Boys vont dévoiler « Life Goes On », le morceau phare de leur nouvel album très attendu, lors des American Music Awards (AMA) 2020, prévus le 22 novembre prochain.Pour rappel, « BE », le nouveau disque de BTS, sortira deux jours plus tôt à l’échelle mondiale. Les sept membres du boys band ont participé à l’ensemble de sa production.Le septuor dirigé par RM est nominé dans deux catégories aux AMA 2020, à savoir « Groupe ou duo pop/rock favori de l’année » et « Meilleur artiste social ».En plus de dévoiler pour la première fois « Life Goes On » sur scène, BTS va également chanter « Dynamite », dernier single qui lui a permis de se retrouver à trois reprises en tête du classement du Billboard Hot 100.