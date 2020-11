La Corée du Sud a enregistré plus de 70 000 demandes d'asile depuis 1994

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recueilli au total 70 254 demandes d'asile entre 1994, année où les premiers chiffres ont été enregistrés, et le mois d’août dernier.Selon le ministère de la Justice, de 1994 à 2012, ce nombre n'était que de 5 069, alors que depuis 2013, année de l'entrée en vigueur de la loi relative au statut de réfugié dans le pays du Matin clair, il est en hausse continue. En effet, 1 574 étrangers en détresse ont déposé une demande d'asile en 2013, 9 942 en 2017 et 16 173 en 2018. Bien qu'en léger recul en 2019 avec 15 452 dossiers, ce chiffre reste toujours au-dessus des 15 000.Sur les huit premiers mois de cette année, marquée par la crise du COVID-19, la Corée du Sud a enregistré 5 896 demandes d'asile, soit une baisse de 36,5 % par rapport à la même période l'an dernier. Une tendance toutefois moins marquée que la réduction du nombre d'étrangers qui sont entrés dans le pays du Matin clair durant la même période, soit 80,6 %.En revanche, le taux de reconnaissance du statut de refugié a enregistré son niveau le plus bas de l'Histoire avec seulement 1 % (41 demandes). Et 123 individus se sont vu octroyer une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires. Le taux de protection total s'est ainsi établi à 4,1 %, battant encore le record établi en 2019 avec 6,1 %.Selon Kim Do-gyun, président de la Fondation de l'immigration de Corée, la chute de la part des décisions positives s'expliquerait par la hausse des faux demandeurs d'asile et les critères plus exigeants d’examen des dossiers.