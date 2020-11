Le gouverneur de la BOK appelle à rester vigilant après la présidentielle américaine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devrait prendre des mesures destinées à stabiliser son marché en fonction du résultat de l’élection présidentielle américaine qui a lieu demain, heure de Washington. C’est ce qu’a déclaré le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) lors d’une réunion des cadres tenue aujourd’hui à 9 h.D’après Lee Ju-yeol, les fluctuations des marchés financiers sud-coréen et étranger risquent d’être amplifiées à l’issue du scrutin aux Etats-Unis, dans un contexte où les préoccupations liées à la propagation du COVID-19 vont grandissantes, surtout en Europe. D’où la nécessité de renforcer la surveillance de l’évolution de la situation et mettre en place à temps les mesures nécessaires à la stabilisation des marchés.La banque centrale sud-coréenne prévoit la tenue d’une réunion présidée par son gouverneur adjoint au lendemain de l’élection présidentielle américaine, à savoir mercredi à 17 h, dans le but d’évaluer les impacts du résultat de cet événement politique majeur sur l’économie et les finances de la Corée du Sud et du monde entier.