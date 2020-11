Le premier stockage de CO2 en Corée du Sud en 2025

Photo : KBS News

Dans le contexte des efforts déployés au niveau mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la société nationale de pétrole (Knoc) a annoncé un projet de stockage du dioxyde de carbone. Cette initiative, la première du genre en Corée du Sud, vise à convertir en site de stockage les zones de production de gaz naturel situées en mer de l'Est, qui sépare la péninsule coréenne et l'archipel nippon.En 2009, la Knoc a commencé à exploiter ces zones dont le gisement de gaz sera épuisé vers juin 2022. Elle a ainsi décidé de les aménager à partir de 2023 pour y conserver du CO2 à partir de 2025.400 000 tonnes de gaz à effet de serre émis sur le territoire sud-coréen seront captées et stockées chaque année, pour un total de 12 millions de tonnes jusqu'en 2030.En parallèle, des technologies de recyclage du carbone ainsi stocké seront développées sous l’égide du gouvernement.