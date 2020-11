COVID-19 : les revenus des travailleurs indépendants ont chuté de 69 %

Photo : KBS News

Les travailleurs indépendants ont souffert d'une chute de leur rémunération depuis le début de la crise du COVID-19.Selon le ministère de l'Emploi, entre le début du mois de juin et le 20 juillet, 1 756 000 personnes ont demandé l'aide d'urgence au maintien de l’emploi. Les petits autoentrepreneurs représentent 62,5 % du total, et les travailleurs indépendants, 33,4 %. Les 4 % restants concernent les individus en arrêt de travail non rémunérés.Près de la moitié de ces demandeurs, hors autoentrepreneurs, se situent dans les 20 % les moins rémunérés, et 83 % sont classés parmi les 40 % les moins rémunérés.Un écart non négligeable a été constaté en termes de réduction des revenus. Effectivement, les travailleurs indépendants ont vu leur rémunération mensuelle reculer en moyenne de 70 % depuis que la pandémie a éclaté. Le décile le plus bas du classement est le plus touché avec une baisse de 75,6 %, alors que ceux appartenant au 6e décile ont subi une réduction de 55,6 % de leurs revenus.