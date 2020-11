Photo : YONHAP News

Après une semaine en chute libre, la Bourse de Séoul semble aborder la nouvelle semaine du bon pied. Le Kospi, son indice de référence, gagne 1,46 % et finit à 2 300,16 points. Le Kosdaq, qui rassemble les valeurs technologiques, fait un peu moins bien avec +1,30 %, et repasse les 800 points pour clore à 802,95 points.Du côté des devises, le won sud-coréen s'incline face aux monnaies européenne et américaine. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 319 wons (-6,91 won) et le dollar 1 133,60 wons (-1,50 wons).