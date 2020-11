YouTube : « Baby Shark Dance » devient la vidéo la plus vue

Photo : YONHAP News

Le clip de « Baby Shark Dance », la version anglaise de la comptine sud-coréenne « Bébé requin », est devenu la vidéo la plus visionnée sur YouTube. Selon SmartStudy, l’entreprise ayant créé ce contenu, son nombre de vues a franchi le cap des 7 milliards lundi après-midi, détrônant ainsi le célèbre clip « Despacito » du chanteur américain Luis Fonsi. Une première pour une chanson enfantine.Dans ce clip, les enfants entonnent l’air de « Bébé requin » en anglais en exécutant une chorégraphie simple. Publié en juin 2016 sous la marque de contenus éducatifs Pinkfong, le tube a fait un carton sur Internet avec son refrain entêtant et sa danse facile à imiter. Le morceau s’est hissé au 32e rang de la liste du Billboard Hot 100 et au 6e rang du classement britannique Official Singles Chart.Kim Min-seok, directeur de SmartStudy, a remercié le public et ambitionné de lui procurer davantage de plaisir en produisant d’autres contenus.